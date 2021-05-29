加拿大一個原住民團體表示，他們在卑詩省一座舊日寄宿學校附近發現地下埋有215名孩童遺骨；加拿大過去興建諸多寄宿學校，用來強制同化原住民。

「紐約時報」報導，過去幾十年加國大部分原住民孩童會被從家裡帶走，強制住入寄宿學校，很多人從自再沒返家，孩童家人只能獲得不清不楚的解釋，有時甚至什麼解釋都沒有。

卑詩省的原住民團體Tk’emlups te Secwepemc First Nation表示，他們發現證據揭露部分失蹤原民孩童的下落，竟在一座舊日寄宿學校的舊址處發現含215具孩童遺骨的大型墳場。

Tk’emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）今天表示，透過能探勘地面下的雷達，他們在「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址附近探測到這些遺骸；這座學校一直從1890年運作至1978年。

卡西米爾在記者會說：「這是嚴酷的現實，也是我們的真相與歷史，這也是我們長久奮鬥所想證明的事。對我而言，這是段極其駭人的歷史。」

路透社報導，加拿大卑詩省寄宿學校舊址駭人發現215具孩童遺骸，年齡最小的只有3歲左右，總理杜魯道（Justin Trudeau）形容這件事令人心碎。

Tk’emlups te Secwepemc First Nation負責人卡西米爾（Rosanne Casimir）說：「我們原住民內心清楚，我們一定有辦法讓事情水落石出，但此刻，我們心中的疑問比答案還多。」

卡西米爾還說，這些孩童有的年僅3歲，這是學校行政人員間「流傳過，卻從未記載過、難以想像人命損失」。

相關單位費時6年調查加國已停止運作的原民寄宿學校體系，於2015年赫然發現強迫原住民學童與家人分離的加拿大寄宿學校制度，構成「文化種族滅絕」。

報告記載，曾就讀寄宿學校的15萬名孩童中，許多人都經歷可怕的身體虐待、性侵、營養不良及其他暴行。這些學校通常由代表渥太華當局的基督教教會承辦，時間從1840年代到1990年代。

報告發現，超過4100名孩童在就讀寄宿學校期間死亡。坎路普斯印第安寄宿學校曾是加拿大最大間寄宿學校，埋葬此地的215名學童遺骸，據信不在前述4100人之列，在這次被發現前似也沒有相關記錄。

杜魯道在推文中寫道，這事「令我心碎、痛苦提醒著我國史上這段黑暗且不光彩的過去」；加拿大政府2008年正式為寄宿學校制度一事道歉。

Tk’emlups te Secwepemc First Nation表示正和法醫接洽，並聯繫家中曾有就讀這間學校的家庭，初步調查結果預計6月中旬出爐。

(中央社)