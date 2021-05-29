廣東省廣州市本土疫情延燒，官方「廣州荔灣發布」微信公眾號29日消息，廣州荔灣多區域即時起，停止非日常生活必須一切活動。

5月29日10時，廣州市舉行疫情防控新聞發布會，5月28日0-24時，廣東省新增2例本土確診病例，廣州1例，佛山1例；新增8例本土無症狀感染者，廣州5例，深圳1例，佛山2例。

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部29日發布通告：當前，全球新冠病毒持續蔓延，大陸部分省市出現本土疫情，廣州市近期也出現確診病例和無症狀感染者，防控工作須臾不可放鬆。為快速有效阻斷疫情擴散，保障廣大市民健康安全，將對有關區域人員開展進一步排查。

據了解，光是廣州荔灣區，自5月21日出現第一位本土新冠肺炎確診病例以來，廣州荔灣區「早茶感染鏈」迄27日已增至11人。

廣州疫情防控指揮部通告指出，相關安排和要求通告如下：

一、在荔灣區海龍街、白鶴洞街、中南街、東湧街、衝口街區域範圍內：所有人員以居家為主，停止非日常生活必須的一切活動，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼稚園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。

二、在荔灣區除上述區域外的其他全部區域，以及越秀區六榕街、光塔街，海珠區瑞寶街、濱江街，白雲區石井街凰崗社區，鐘落潭鎮東鳳村、良田村，番禺區南村鎮南村社區、梅山村、坑頭村區域範圍內：所有人員減少外出，不參加聚集性活動，娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼稚園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。中小學階段學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。高校由學校按要求嚴格管理。

三、在全市其他區域：嚴格紮實落實各項疫情防控措施，減少人員集聚，嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議活動儘量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動，學生兒童託管機構停業，培訓機構暫停線下教學。進入所有室內公共場所實行預約、錯峰、測溫、掃（亮）碼、佩戴口罩，娛樂場所等密閉公共場所按最大接待能力的75％實行限流。精神衛生、養老、福利、母嬰類服務機構及監所、宗教場所等重點場所封閉管理。各交通站場要加強人流引導，公車、計程車、網約車等公共交通工具要保持通風。科學做好個人防護，做到戴口罩、保持社交距離、勤洗手、測體溫。

四、各區、各單位要充分發揮各級黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，堅持黨建引領共建共治共用，維護社會穩定。組織做好生活物資保障，確保群眾生活必需品不停供、不斷檔、不脫銷，組織做好交通運力保障，確保群眾必要出行需求。

(中時 )