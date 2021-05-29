基隆市喊出防疫3招。（基市府提供）

不少市場被列為新冠肺炎確診足跡，必須休業進行清消，目前基隆已有2市場於日前復業，還有4個市場等待重啟，外界憂心群聚再起，基隆市長林右昌今宣布6點市場復業規則，要求攤商落實實名制，即使是開放性的市場，也會封閉部分路口，採單進單出。

目前基隆市共有7個市場正常營業，分別是西定、調和、祥豐、 大武崙、仁愛、百福及源遠市場，至於曾為確診者足跡的果菜、信義市場，在休市大清消後，已於28日和23日雙雙復業。至於八斗子漁市、成功市場、安樂市場與南興市場則復業在即。

林右昌表示，若市場想恢復營業，必須做到6點要求，包攤商提供實聯制QR碼，開放性市場會進行動線管制並封閉部分通道，採單進單處，路中也禁止設攤。同時禁止試吃與內用，全採外帶 若民眾不戴口罩將不能消費，同時也要專案稽查不戴口罩者，以及全面清消。

林也秀出市府想出的「市場防疫三招」： 麥吃、麥摸、母湯擠燒，買好緊來轉，要民眾在市場採買時，別脫下口罩吃東西，也不要亂摸，更不要隨意和他人群聚，買完就可以趕緊回家，不要再外逗留。

(中時 )