ViewSonic建置的「myViewBoard」直播線上教學介面，互動性高，可滿足教師的課堂教學策略。(ViewSonic提供／李侑珊台北傳真)

ViewSonic建置的「myViewBoard」直播線上教學介面，互動性高，可滿足教師的課堂教學策略。(ViewSonic提供／李侑珊台北傳真)

我國新冠肺炎疫情持續發燒，各級學校停課而改採線上教學，但網路授課存在互動性差的批評，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic，17日起啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，甚至還吸引中原大學教師參與使用，肯定可在系統盡情發揮課堂教學策略。

為了協助老師們開授網課，ViewSonic表示，每天晚上7點開始，邀請專業講師分享遠距教學實戰經驗，以及最新數位教學工具的使用經驗，其中包括如何和學生分組互動、如何運用Microsoft Teams、Google Meet同步教學，以及針對幼兒學習、在台美語外師等特定主題說明。此外，更即時回覆老師線上提問，協助老師解決各種遠距教學難題。截至26日，平台已超過30萬點閱量。

至於課程方面，ViewSonic提到，主要分成三大類：一是遠距教學的通用型工具介紹。二是各數位平台實作技巧。三則是特定議題，如幼兒學習、在台美語外師、「myViewBoard」儲備講師操作經驗分享。

ViewSonic也特別宣布，以學校名義申請「myViewBoard學校版」，全校師生即可長期免費使用，若教師於6月30日前完成申請「myViewBoard個人進階版」，也可延長免費使用1年。

ViewSonic自5月17日起啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，每晚七點開始，邀請專業講師分享遠距教學的入門須知。

ViewSonic董事長朱家良提到，台灣疫情在這兩周轉為嚴峻，團隊對於線上課程技術已駕輕就熟，並運用遠距教學平台每晚直播，週末也推出數位教師認證課程，培養種子教師，以幫助更多的老師。未來團隊將持續與全國各縣市教育局處合作，推廣複合式教學，協助全台老師數位升級培訓。

中原大學應用華語系副教授暨華語文教學中心主任連育仁便有使用ViewSonic進行線上教學。相當熟稔網路課程的他坦言，教育部宣布大學改為線上教學，事出突然，由於教師最習慣實體授課，臨時改為網課，諸多老師無法適應，各縣市教育局與學校自行使用的同步教學平台，功能有限，無法讓老師們好好發揮，因此為了方便教學，線上教學平台得具備易學、易用、高互動，是老師們最需要的特性，而ViewSonic「每晚七點停課不停學」採線上直播，相較之下則可滿足教師的課堂教學策略。

(旺報 )