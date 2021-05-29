針對機師檢疫期限放寬至「3＋11」天，被認為是疫情最大破口，疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立法院坦言，拍板「3＋11」的會議是由副指揮官陳宗彥主持，不過有媒體報導，決議放寬的會議是由陳時中於4月13日召開，陳宗彥當天並未出席。對此，民眾黨立委邱臣遠、高虹安皆表示，不論陳時中是否有主持該場會議，陳時中身為指揮官，難道重大決策不用指揮官拍板嗎？呼籲陳時中2日內公布當天會議紀錄。

近期本土疫情大爆發，外界把矛頭指向華航諾富特群聚感染導致防疫破口，關鍵因素就在機組人員檢疫期放寬至「3＋11」天。陳時中昨在立法院面對立委詢問該決策是由誰主持，陳時中稱該會議不是由他主持，應該是副指揮官主持的。不過，昨晚有媒體報導指稱，決議放寬的會議是由陳時中於4月13日晚間於疾管署召開，陳宗彥沒有在場。

邱臣遠表示，如果媒體爆料內容屬實，陳時中就是公然藐視國會，公然在國會說謊，呼籲陳時中在兩日內盡快公布會議紀錄，釐清到底該場會議由誰主持，又有哪些專家學者列席提出具體專業建議，陳時中無法再迴避。

「會議記錄拿出來就一目了然」，高虹安說，民眾黨團從5月10日開始追會議紀錄，不斷透過質詢追問到底是誰主持會議，其決策又是哪些專家背書，陳時中甚至還說要回去看有會議記錄，陳時中的反應若是真實，會讓外界覺得更誇張，重大決策竟然是草率決定，連指揮官都不知道。

高虹安說，如果媒體報導指稱，該決策是陳時中4月13日召開的會議拍板，代表陳時中在立法院公然說謊，出事情竟要屬下背黑鍋，說謊卸責又要推諉，呼籲指揮中心盡快公開會議紀錄，還原當天會議參與人員及情況。

高虹安質疑，會議記錄照理說開完會就要整理，會議時間至今超過一個半月，若當下沒紀錄更誇張，重大決策竟然不用會議記錄存查，難道是在蓋牌或是保護誰，還是要設下防火牆，防止這把火向上燒，不論事實為何，陳時中身為指揮官責無旁貸。

(中時 )