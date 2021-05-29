時序入夏，面對熱辣的豔陽、火烤般的高溫與室內空調，許多人的肌膚開始狀況連連，油水不平衡帶來不正常的出油或乾燥細紋，因此保養上一定要更加用心，除了原本的化妝水、乳液等步驟，加入精華液、面膜來加強保養力道，讓肌膚狀況更穩定，夏日高溫之下也能擁有透亮美肌。

來自日本的人氣保養品牌FANCL推出夏日超完美保養方案「煥白全效夏季限量套組」，組合包含明星產品活膚祛黑精華露，日夜精準調理色斑，以及獨特的溶化型膠原瞬效滲透面膜與煥活保濕精華面膜等兩款新品，超導灌注膠原、水潤修護營養，以零防腐劑搭配高效精華配方，全方位呵護曬後肌膚，滿足亮白、保濕與緊緻修護等需求。

煥白全效夏季限量套組含明星產品活膚祛黑精華露，及膠原瞬效滲透面膜與煥活保濕精華面膜等兩款新品。（圖／品牌提供）

活膚袪黑精華露質地輕盈，含「櫻花葉精華」、「活化型維他命C α」、「朝鮮薊精華」等多種高效淨白成分，深入黑色素源頭著手修護，有助改善惱人頑固色斑，回復粉嫩白皙。成分溫和，因此眼周和唇周也能安心使用，不需擔心肌膚會受到過度刺激。

保養加入精華、面膜兩步驟，讓保溼、美白更有感。（示意圖／shutterstock）

除了精華之外，保養加入面膜步驟讓保溼更有感，「煥白全效夏季限量套組」中含有膠原瞬效滲透面膜、煥活保濕精華面膜各3份，兩者建議互相搭配使用，先將膠原瞬效滲透面膜敷於希望加強修護的眼下顴骨處或唇周，並疊敷上煥活保濕精華面膜約10～15分鐘，膠原瞬效滲透面膜將完全溶解，能在短時間內快速導入水分滋養，深層修護乾燥、暗沉與細紋，一敷重現水亮細緻膚況。

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★獎品內容 ｜ FANCL煥白全效夏季限量套組*1

★公佈時間 ｜ 2021/6/10

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)