全台新冠疫情嚴峻，陸軍化學兵群不停支援地方政府消毒，派遣官兵支援新北市永和及新店地區環境消毒作業，並派遣兵力沿捷運文湖線、淡水信義線進行各捷運站內、外消毒作業；同時，也分配兵力前往北市、新北市及宜蘭縣採檢站協助環境清消，派遣兵力合計超過150員。

據「軍聞社」報導，新冠肺炎疫情持續影響國人，陸軍33化學兵群今日持續出動，支援台北、新北及宜蘭地區執行消毒作業，以實際行動與國人站在一起，共同對抗疫情。為提供官兵整備及休息空間，北市萬華區龍山國小特別開放操場及禮堂供33化學兵群官兵車輛集結、停放、調度及人員休息、用餐。

陸軍化學兵跑遍全台大消毒，臉上被勒出驕傲的「抗疫印記」。(圖/翻攝自軍聞社)

而軍聞社也拍下化學兵卸下防護服的畫面，臉上一條條驕傲的「抗疫印記」，讓人動容，龍山國小校長陳治遠表示，國軍在這種在高溫下的辛勤付出，真的是佩服他們，也替國人向他們致上最高的敬意。

這個畫面讓許多網友非常感動，直呼這群人真是疫情下最可靠的背影，紛紛在網路上留言表示「真是驕傲的國軍」、「辛苦了」、「感謝有你們」、「看著這群辛苦的國軍弟兄，不禁想問問政府，疫苗呢？」「這群默默守護社會每個角落的無名英雄，真是辛苦了」、「感謝你們守護台灣。」

(中時新聞網)