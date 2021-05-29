因為疫情持續延燒，警方不敢大意，偵辦人員均全副武裝，在戶外空曠處偵詢，以隔板阻絕，做好防疫措施。（南投警分局提供／馮惠宜台中傳真）

因為疫情持續延燒，警方不敢大意，偵辦人員均全副武裝，在戶外空曠處偵詢，以隔板阻絕，做好防疫措施。（南投警分局提供／馮惠宜台中傳真）

國內疫情嚴峻，近日屢屢傳出有民眾閉門聚賭，南投警方28日深夜獲報有人無視防疫三級警戒在名間鄉田仔村一處鐵皮屋聚賭，立即出動員警到場，破門而入果然發現4男1女戴口罩打麻將，50多歲陳姓屋主還居中抽頭，立即將一干人等帶回問訊，並以違返社維法、賭博罪以及傳染病防治法將5人移送嚴辦。

因應疫情全國進入三級防疫警戒，規定民眾出門要配戴口罩，禁止室內5人、室外10人以上群聚南投縣政府也發出公告，禁止室內5人、室外10人以上聚會至6月14日，惟南投警分局28日晚間獲報在名間鄉田仔村有民眾閉門聚賭，得情資後，立即出動偵查隊到場破門搜證，當場發現屋內4男1女戴著口罩圍著麻將桌打麻將；4人見警方，先是驚訝，最後也坦承是聚在一起打麻將打發時間，而屋主陳男也坦承有抽頭行為。

南投警方表示，因為疫情持續延燒，警方不敢大意，偵辦人員均全副武裝，在戶外空曠處偵詢，以隔板阻絕，做好防疫措施，全案依賭博罪、社會秩序維護法偵辦，同時將5人違規群聚行為移交主管機關裁罰。

南投分局長鄭有益表示，國內疫情持續升溫，縣內亦有確診案例，警方除了執行各項防疫勤務外，對於轄內治安維護工作也絕對不會因此鬆懈，奉勸民眾切勿心存僥倖；同時呼籲疫情當下，一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康，一起共渡疫情難關，恢復正常的生活。

(中時 )