國內新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾選擇不外出，利用外送平台點餐，高雄卻有一名周姓熊貓外送員送餐時，發現取餐民眾是居家隔離對象，而且使用現金付款，讓他不得不有近距離接觸，周男覺得此舉會增加染疫風險，向公司要求疫情期間取消現金交易，卻遲遲未獲正面回應，令他相當灰心，認為熊貓公司無視防疫破口，也漠視外送員的健康安全。

據了解，周男日前接獲派單，並將民眾選購的餐點送到指定地點，未料，周男將手機點開，才發現取餐民眾向周男留言「隔離中，請掛機車上，錢也放在機車上，已消毒不用找，謝謝」，但因為周男提早抵達，取餐民眾還尚未將餐點費用放置機車，於是，取餐民眾指示周男進到屋內，把餐點至於家中的平台上，而取餐民眾則將鈔票及硬幣噴灑酒精後放在平台上，示意周男拿取，才完成此次交易。

周男事後愈想愈不對，萬一該位居家隔離對象染疫，那自己也有被感染的風險，隨後向外送公司反應，要求「隔離用戶使用線上付費」，並表示「如果自己因為這樣染疫，他會向公司求償」，但只得到公司「外送夥伴你好，如果在送餐過程遇到任何問題，請協助填寫表單」的罐頭訊息。

周男表示，外送員在疫情期間成了高風險對象，雖然點餐對象多半會點選「無接觸送餐服務」，約定餐點放置處，但國內疫情警戒已來到第三級，別間外送平台也已取消現金支付，但熊貓不僅遲未跟進，連派遣系統加註警語，提醒消費者選擇刷卡或線上付費都不願意，真的讓人相當失望與灰心，認為熊貓公司無視外送員的安全，也憂心外送員染疫，淪為國內防疫的破口。

熊貓公司表示，針對該投訴所述的「隔離用戶」，基於個資法，各家外送平台皆無法得知用戶是否正處於隔離階段，且該用戶也有遵守防疫規範，並未與外送員有任何接觸，公司全力推行無接觸送餐，同時考量長者及學生族群有使用線上付款的不便之處，保留現金付款功能以利民眾可以在家用餐不外出。

(中時 )