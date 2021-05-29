雙北疫情嚴峻，中央陸續在多個縣市設集中檢疫所，今29日傳出嘉義市中油嘉義訓練所也被衛福部徵用為檢疫所，引發市民關切、討論，嘉義市政府指出，集中檢疫所為中央徵用、中央權責，市府未接獲相關公文，初步了解目前應還未啓用，除會請園區確實做好清消、垃圾回收管理，市府將加強周邊環境的清潔消毒工作。

有媒體報導，位於嘉市吳鳳南路的中油嘉義訓練所被徵用為檢疫所，被徵用的兩棟宿舍大樓有超過100間套房，中油也證實確有此事，不過市府說沒接到中央公文，市府也是靠側面打聽和民眾反應才得知被徵用。

嘉市衛生局副局長廖育瑋說，因中央徵用的檢疫所由中央主導指揮，醫療人員配置來自衛福部所屬醫院，市府能做的就是要求園區務必做好人員進出控管、環境清潔消毒和垃圾處理，接下來市府也會請環保局加強周邊環境清潔，同時要求相關動線需要符合規定，載運病患的車輛、動線加強清消等。

市府指出，檢疫所是由中央統一調度，因雙北重災區，病床數不夠用，目前已開始調度國營事業單位的空間，簡單改裝後直接使用，不過中油嘉義訓練所目前應還沒有防疫專車送人來。

(中時 )