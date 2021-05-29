代工廠廣達傳出31日恢復「全員公司辦公」不分流，廣達證實有內部公告，總部和所有廠區已完成清消作業，重新規劃工作動線，公司會以更嚴謹的態度和方式進行防疫作業，也會視疫情發展狀況滾動式調整。

台灣本土COVID-19疫情嚴峻，廣達日前一名總部員工證實確診，24日起總部員工在家上班，總部及林口廠將全面消毒。不過媒體今天報導，廣達多位員工投訴公司堅持不實施分流上班，在居家上班清消1週後，公告31日恢復「全員公司辦公」不分流，引發部分員工不滿。

對此廣達今天接受中央社記者電訪證實有內部公告，但指出，總部和所有廠區已經完成所有清消作業，並重新規劃工作動線，公司會以更嚴謹的態度和方式進行防疫作業，也會視疫情發展狀況滾動式調整。

代工廠陸續傳出有員工確診，其中金寶子公司新世代機器人暨人工智慧股份有限公司24日一名居住在中和的深坑廠區員工經主管機關通知確診；仁寶證實內湖總部一名員工22日接獲核酸檢測（PCR）結果為陽性。

金寶已針對相關廠區全面消毒，第一時間讓同樓層員工進行居家上班，並追溯確診員工足跡，將匡列有接觸史員工，金寶已啟動相關因應措施，並提供員工必要協助，未來也會視防疫需要，持續機動式調整；仁寶通知相關接觸員工即日起居家辦公2週，並加強辦公大樓消毒，其餘員工維持A、B班分流居家上班。

緯創21日也證實汐止辦公區一名員工20日確診，緯創沒有接擭其他員工遭匡列，不影響公司營運。18日起緯創已實施分流居家上班並延長一週至28日，下週起加強辦公區進出管制，在家上班員工將無法進入辦公區，將密切關注疫情並配合滾動式調整。

和碩17日證實有一位員工無症狀感染，採檢為陽性，和碩各處辦公大樓已展開消毒，已啟動分組分流上班，嚴謹遵守主管機關規定執行；英業達配合政府政策從12日至6月8日進行分流分區上班，後續有狀況會隨時調整。

(中央社)