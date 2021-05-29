金酒公司出產的75度300ml裝防疫酒精分發金大學生使用。（金門縣府提供）

金酒公司出產的75度300ml裝防疫酒精分發金大學生使用。（金門縣府提供）

楊鎮浯呼籲鄉親落實防疫，大家戴口罩、勤洗手、少出門、少長途移動，一起將病毒阻絕於境外，團結確保金門這塊淨土。（金門縣府提供）

國內疫情持續大發燒，金門縣府、金酒公司與金門大學關心學子健康，協力發送防疫酒精給金大學生使用，包括住校生和外宿生在內，聯手打造更堅實的防疫健康網，也讓學生家長可以更放心。

金門縣長楊鎮浯表示，金門是全國「唯二」零確診的淨土，目前除在金門機場設清潔消毒門和提供入境旅客自願性快篩採檢外，縣府也積極準備防疫物資與盤整防疫旅館、集中檢疫處。同時金酒重啟防疫酒精生產線，已由鄰長分批領取轉分發家戶使用。

楊鎮浯關心金大學生健康，因此特與校方和金酒公司規畫，自昨天起展開防疫酒精分發作業，希望金大學生都能得到同等保護，做到防疫一個都不能少。

楊鎮浯指出，目前採取2種作業方式，住校生以4人1房的宿舍為準，每房發送2瓶；外宿生只要有在金大校安中心登記，以1戶4人為原則，每戶也分配2瓶，並由金門大學與金大學生會協助發放，攜手建構更完整的防疫網。

楊鎮浯呼籲鄉親落實防疫，大家戴口罩、勤洗手、少出門、少長途移動，一起將病毒阻絕於境外，團結確保金門這塊淨土。

(中時 )