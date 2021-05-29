真理大學1學生染疫 校長發信證實 （戴上容攝）

新北市淡水區真理大學學生染疫，校長陳奇銘稍早發出公開信証實表示，該名學生為住宿生，5月9日、16日曾返鄉與家人見面，該生父親23日確診後，該生也感到身體不適而前往採檢，26日經衛生所通知確診。

真理大學表示，校方5月14日公告17日起全面採取線上教學至學期末，行政人員也於5月17日起實施異地上班，1名學生在採取線上教學多日後出現身體不適，經採檢確診，校方第一時間展開校內足跡調查與清潔消毒，也請確診者導師與諮商衛保中心持續關懷確診學生。

真理大學指出，該學生5月9日、16日曾返鄉與家人相聚，17日身體出現不適，經由附近診所診斷並無大礙後，即返回學校宿舍休息，其父親23日接獲衛生單位通知確診後，便緊急與該生聯繫，該生24日主動前往台北榮總進行篩檢，26日PCR篩檢結果出爐確認為陽性，28日由相關單位帶該名學生前往隔離收治。

真理大學表示，校方17日起皆改採線上教學，與該生同住宿舍的室友都在15日陸續離校返家，因此該生在確診前都是一人一室，每間宿舍皆有獨立衛浴，且該生自述大部分時間都自己一人待在寢室，目前校內無任何需匡列人員，僅安排同棟宿舍另外2名留宿生移至其他棟宿舍，方便進行清消作業。

真理大學今傳出學生確診，校長發公開信證實。（圖／翻攝自真理大學臉書）

(中時新聞網)