新冠肺炎危機無所不在！台中市警察局保安大隊驚傳1名女警疑似染疫確診，警方接獲通報立馬漏夜展開消毒，同辦公室4名警察同仁進行快篩均為陰性；女警的兒子為案6541姊姊的男友，女警的感染原疑似來自其確診的兒子。相關後續部分，將於今天下午由疫情指揮中心統一公布，警方全面加強落實防疫工作。
台中市警察局保安大隊女警疑確診，和潭子區立揚鞋廠家族群聚感染有關。鞋廠女兒案6541「1傳9」，市長盧秀燕昨天要求市府須快速調查及圍堵，先公布這個家族群聚感染傳播鏈；傳出疑似確診保大的女警，她的兒子是案6541姊姊的男友。
該名疑似確診女警為台中市警察局保安大隊內勤人員，年約50多歲，警局除緊急全面清消外，匡列4名同辦公室同事進行快篩，4人均為陰性；警局高層除找人消毒外，也緊急聯絡高風險人員進行快篩。
警方今天強調，該女警同辦公室4名警察同仁進行快篩，經進一步PCR檢驗都為陰性。相關後續部分，將於今天下午由疫情指揮中心統一公布，警方全面加強落實防疫工作。
(中時 )
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