中央配發台中市第二批疫苗1萬7500劑一到貨，台中市政府連夜配送，昨(28)日起已優先提供醫護人員施打，今日起也開放警消等第一線防疫人員接種，盼以最快速度鞏固防疫網。

對於第一時間就能打到疫苗感到欣慰，許多警消人員都感謝市長盧秀燕作為他們的堅強後盾，放心值勤守護全民。

台中市長盧秀燕表示，第一線防疫人員常接觸患者，或出入高風險地區，為了防疫英雄無後顧之憂，此次首波疫苗接種對象納入醫護、警消、環保與民政等單位，依執勤風險與實際需求，優先分配給醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑。

今(29)日第一線人員開始施打疫苗，讓警消醫護能更放心應戰防疫，加強守護防疫動能，第一線人員紛紛表示感謝市長盧秀燕。(圖:台中市政府提供)

台中市警察局指出，根據已確診者熱區所轄單位評估後，已分配各外勤單位同仁施打疫苗名額，分別於今日及5月31日上、下午，將於潭子慈濟醫院施打疫苗。因疫苗取得不易，市警局除列冊施打人員外，並備有候補施打名冊，盼讓得來不易的分配疫苗能全數施打完畢。

台中市消防局表示，雙北已有多位警察及消防人員確診，消防救護人員站在防疫作戰第一線，每天跟病毒作戰，施打疫苗就像是為戰士穿上隱形盔甲，抗疫更具信心，目前已規劃九個大隊人員於今日及5月31日施打，包括高風險的14個專責救護隊與救護量大的消防分隊，均將分梯至中國醫藥大學附屬醫院注射疫苗。

許多警消人員今日施打疫苗後均感到十分安心，北屯所警員陳政宏表示，隨著疫情日趨嚴峻，警察同仁站在第一線執行防疫工作具有高危險性，對於能在第一時間施打疫苗感到很幸運，將全力守護市民安全。東山所警員吳鳳紋則說，未施打疫苗前忐忑不安的心隨著疫苗注射後安定下來，彷彿吃了定心丸，將全力以赴達成各項任務。

消防局專責救護小隊長顏志軒表示，消防人員一直是防疫最重要的第一線人員之一，每次出勤雖然依照標準SOP著防護裝備與清消措施，但疫苗施打才是自我防護的根本。感謝盧市長將消防弟兄姊妹列為優先施打疫苗對象，讓他們出勤更安心，保護自己也保護家人。

消防局隊員王家進也說，感謝盧市長幫消防同仁爭取施打疫苗的機會，自從新冠肺炎肆虐以來，消防同仁就在第一線守護市民，每位消防同仁都代表著一個家庭，謝謝盧市長作消防同仁的堅強後盾。

消防局隊員廖振翔表示，隨著疫情越來越嚴峻，身為第一線防疫人員面對的危險也越大，能在第一時間就施打疫苗感到非常欣慰，非常謝謝盧市長的幫忙，讓他更放心執行救護工作。

消防局提醒，市民朋友向119報案，119人員都會詢問是否有發燒、呼吸道感染症狀及TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，這些資訊對救護同仁非常重要，請冷靜耐心且據實以告，讓救護員提早完備防護措施，避免消防人員意外感染。

(中時新聞網)