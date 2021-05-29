行政院昨天研議將發放一次性的現金給付「孩童家庭防疫補貼」，防疫期間國小以下孩童約245萬人、國高中特教生約5萬，共約250萬人，每人發放1萬元，預估約需250億元，對此，婦女新知指出，現在若貿然發放「孩童家庭防疫補貼」250億元，不見得是把錢用在刀口上，還望行政院及執政黨慎思。

婦女新知指出，希望以就業保險平均投保薪資去計算，每日津貼1138元，考量的是，有些家長也許可以有其他托育安排，所以不需要去請無薪假，但有些家長不得不請，薪資損失就很可觀。

婦女新知提及，行政院研議中的「孩童家庭防疫補貼」方案與「防疫照顧假」脫鉤的另一個問題是，其他有身心障礙家屬與老人照顧需求的家庭，若要請「防疫照顧假」還是會有收入損失，但得不到政府任何紓困協助。

婦女新知說，就算這一萬元有短暫的、局部的經濟補貼效果，只要疫情一拖下去，也會隨著時間拖得更長被稀釋，因此還是希望以「防疫照顧假」的薪資補貼為主，並放寬「防疫照顧假」的請假資格。

婦女新知強調，行政院此一方案將按子女數發放，且不排富、不限是否休假，政府無視是否有需求就向全國家長撒下250億元大放送，然而實際效果又將如何？觀察現在疫情的狀況，待家長領完「孩童家庭防疫補貼」一萬元之後，若停課持續兩個月甚至更久，家長還是必須繼續無薪休假在家照顧孩子。

(中時 )