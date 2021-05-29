衛福部長、疫情指揮官陳時中昨在立法院面對立委質詢，仍稱上海復星BNT疫苗是以德國原液在深圳分裝，甚至直指疫苗是大陸代工。民眾黨立委高虹安質疑，指揮中心發言人莊人祥曾表示，上海「復必泰」疫苗是從德國進口，應是在德國產製，陳時中的說法顯然互相矛盾，痛批疫情指揮中心近來大打假消息，卻對部分假消息視而不見，原來是他們對這些未經查證的訊息深信不移。

針對上海復星醫藥集團代理的輝瑞BNT疫苗，近期引發BNT疫苗究竟是德國原裝還是大陸封裝的討論。莊人祥日前出席行政院會後記者會，面對媒體詢問表示，不論是德國原廠進口或透過上海復星醫藥集團代理，都是從德國進口。

不過，昨立法院朝野協商紓困特別條例修正草案時，高虹安詢問陳時中，指揮中心是否針對坊間對上海復星BNT疫苗為大陸製的假消息做澄清，陳時中竟稱答詢時直指「上海復星的BNT疫苗就是大陸代工」、「上海復星現貨的BNT疫苗是以德國原液在深圳分裝」。

高虹安質疑，陳時中的說法不僅於莊人祥說詞互相矛盾，況且BNT疫苗需極低溫冷鏈技術保存，又如何分裝？陳時中竟然還在立法院引用未經查證假訊息，誣指「上海復星的BNT疫苗就是大陸代工」。

高虹安說，難怪許多民眾質疑指揮中心大動作打假消息，卻不辦部分坊間盛傳的假消息，原來是因為連指揮中心也相信了這些未經查證的訊息，呼籲指揮中心對於疫苗引進問題，不要政治凌駕專業，還是應實事求是，要以台灣人民最大利益為優先。

大陸要捐新冠疫苗 陳時中：他們在打的我們不敢用

(中時 )