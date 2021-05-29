原訂5月底要辦休園派對，隨後休園整建的壽山動物園，因疫情考量從5月19日起就暫停開放，由於疫情遲遲無法降溫，園方29日宣布，即起至明年10月不再開放動物園，將等整修完畢後，再以嶄新面貌跟大小朋友見面。

高市府今年2月宣布斥資5億，啟動「新動物園運動」計畫，2年內打造壽山動物園2.0。「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」與「空中漫步長廊」3亮點，讓人相當期待，休園派對要原與民同樂，未料疫情打亂計畫。

5月19日因疫情暫時休園後，園方推出「壽山動物園大揭密」線上直播，揭露民眾平常看不到的動物影像或保育員日常，頗受好評。其中28日播出明星動物大象阿里玩水的療癒畫面，短短不到2小時，就有2000人次以上觀看。

由於等不到疫情降溫，休園派對也辦不成，壽山動物園29日忍痛宣布，即起不再開放動物園，將等明年10月完成整修工程後，再以全新面貌跟大小朋友見面，長達17個月的休園，請大家暫時忍耐，也請拭目以待。

(中時 )