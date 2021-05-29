東京奧運5搶1棒球最終資格賽中華隊26人名單近日即將產生，此次將以業餘球員為主體出征墨西哥，而有「最強銀行員」封號的合作金庫投手吳昇峰表態不打5搶1，「經過兩天討論後，還是很痛放棄這次比賽機會。」

吳昇峰在2018年雅加達亞運對韓國隊繳出好投，一戰成名成為「抗韓英雄」，2019年也入選世界12強棒球賽中華隊，對美國隊繳出6.2局好投，但被若克（Brent Rooker）敲出全壘打吞敗。

在中華職棒宣布放棄此次5搶1中華隊組訓後，中華棒球協會緊急接手，在27日的選訓會議中選出36人大名單，隨即開始詢問球員意願。

在36人大名單中的吳昇峰今天透過棒協發不參賽聲明，他表示，在接到詢問的當下時，自己是完全願意且覺得榮幸有機會參加這個賽事，覺得或許有機會拚到自己的人生夢想之一的奧運殿堂，但在家人勸說要以安全問題為首要考量，在疫情考量之下決定忍痛放棄參賽。

吳昇峰說：「也希望未來後續的比賽，還是能準備好自己，讓自己有繼續有機會入選國家隊的賽事。」

(中時 )