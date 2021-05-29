55歲李姓男子3月時在半夜將85歲母親以輪椅載運遺棄在公園溜滑梯上，李男對遺棄母親說詞反覆，檢方因多次傳喚李男未到，警方拘提未獲，5月19日對李男發布通緝。

台中市西區一處公園今年3月時，民眾在溜滑梯上發現一具女屍，警方前往處理，因屍體上無證件，調閱監視器發現，死者為85歲陳姓老婦，在半夜被兒子以輪椅載運，棄置在公園內的溜滑梯上。

警方傳喚婦人兒子李姓男子到案說明，警方指出，案發當時，李男有到派出所說明，後續檢察官複訊時，他卻未到案，警方曾到租屋處查訪，發現李男未再返家，房東也終止他的租約。

警方表示，台中地檢署檢察官在5月7日開立拘票，員警拘提未獲，台中地檢署5月19日對李男發布通緝。

台中市政府社會局指出，李男與母親均無福利身分，也無家暴通報紀錄，李男平時在家照顧母親，但為何將母親棄置溜滑梯上，以及當時母親生死為何？檢警調查中。

(中央社)