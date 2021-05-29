紐約洋基29日與底特律老虎大戰10局，其中第6局出現有趣的鏡頭。洋基第四棒厄薛拉(Gio Urshela)居然只用3顆壞球就保送上一壘，讓主播都傻眼，什麼時候3顆壞球就能上壘了？所幸這個「三壞球保送」沒有影響到比賽結果，老虎在10局下以葛羅斯曼(Robbie Grossman)的再見全壘打以3-2擊敗洋基。

6局上，老虎中繼右投方克豪澤(Kyle Funkhouser)對上右打的厄薛拉，他以兩好一壞取得球數領先，但厄薛拉接下來打了4顆界外球，中間混了1顆壞球成為兩好兩壞。最後第9球暴投滾到界外，捕手回身去撿球，主審也轉頭看著捕手，厄薛拉居然此時就把棒子一甩、護具一扔就理直氣壯走上一壘了！

奇怪的是在場的包括主審都沒人阻止，裁判長賽後坦承是數錯了，真的只有三顆壞球而已。當然在紀錄上不可能有三壞球保送，聯盟只好把其中一顆擦棒界外改成壞球，讓厄薛拉在紀錄上維持以「四壞球」上壘。

像小偷一樣溜上壘的厄薛拉只存活很短的時間，下一棒托瑞斯(Gleyber Torres)擊出內滾讓厄薛拉在二壘前被封殺。托瑞斯最後攻到三壘未得分，沒有造成實際傷害。

洋基此戰派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，他6局失1分依然優秀，打線不捧場也沒辦法。回歸的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)打第二棒，5個打數苦吞4次三振，開路先鋒勒馬修(DJ LeMahieu)也吞了3K，唯有歐多爾(Rougned Odor)單場4安打包含1發陽春炮，否則洋基正規賽9局就被完封了。

(中時新聞網)