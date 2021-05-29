台中潭子家族鞋廠爆發群聚感染，共計10人確診。因鞋廠老闆為大雅分局所屬某派出所警友，經常到派出所喝茶聊天，相關接觸員警昨緊急快篩，其中4人呈現陽性，一度引發台中警界緊張，據了解，4人PCR核酸檢測均為陰性，暫時解除染疫危機。

大雅分局不願證實所屬派出所與確診者有接觸，台中市衛生局則強調，相關疫報下午記者會中說明。目前該派出所暫時封閉消毒，原有人員仍在內辦公，不開放民眾入內，於所外設機動派出所，調派其他單位人力支援機動派出所，維持運作受理報案相關事宜。

(中時 )