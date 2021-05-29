香港公務員事務局長聶德權今早表示，香港共訂購750萬劑復必泰疫苗，約200萬劑已到港，已接種百多萬劑，目前剩約90萬劑；科興疫苗的庫存量則有約110萬劑。他還稱，會因應香港的接種情況調整疫苗運抵時間，並與藥廠商討如何處理餘下存貨，不排除有部分會轉送到其他更需要疫苗的地區，或捐給世衛等，但暫未定案。

負責統籌新冠疫苗接種計畫的聶德權，今出席電台節目時稱讚社會各方推出接種獎勵是好事，認為有推動作用。

雖然香港連日未出現本土新冠肺炎確診案例，有望能清零一段時間，但聶德權不排除疫情隨時再度爆發。因此，他認為未來3個月是接種疫苗的關鍵時刻，香港需要透過接種疫苗建立更好的防疫屏障，呼籲市民接種。

他強調，復必泰疫苗在德國生產後，有大約6個月使用期限，由於生產後要做測試及運送，抵港後只剩3至4個月使用期限，因此需計算及評估使用量，再安排適量疫苗抵港，如接種率不理想，會影響採購下一代疫苗的議價能力。另外，會視情況與藥廠討論餘下數百萬劑疫苗的安排，包括是否捐給世衛等。

(中時 )