政大校長郭明政（左）與教務長賴宗裕（右），一同出席畢業典禮，並為畢業生獻上祝福。(政大提供／李侑珊台北傳真)

政大畢業典禮主持人、新聞四學生呂心喻坦言，對於被迫快速告別青春有點無奈，但卻更顯勇敢。(政大提供／李侑珊台北傳真)

國內疫情居高不下，畢業典禮也紛紛改成線上舉辦。政治大學今(29)日則透過網路視訊呈現畢業典禮，新聞系代表學生黃婕透過影片表示，「生於921、畢業於新冠疫情」，相信這一屆畢業生們心情都十分複雜。校長郭明政則在致詞表示，面對新冠肺炎疫情，「政大沒有驚惶失措，而是冷靜以對」，並期勉畢業生離校之後仍需繼續學習。

政大表示，畢業典禮於今(29)日上午舉行。因應嚴峻疫情，典禮持續以線上方式舉行。典禮現場僅有校長郭明政到場致詞、教務長賴宗裕代表獻上推薦書，以及主持人新聞系畢業生呂心喻，恪守室內不超過5人的防疫規定。台灣聯合大學系統校長陳力俊、109學年度傑出校友知名導演侯季然，以及泰國中華會館理事長李那隆，則以現場連線或錄製影片方式為畢業生獻上祝福。

郭明政指出，面對新冠肺炎疫情，「政大沒有驚惶失措，而是冷靜以對」。他期勉畢業生，把握畢業後的黃金十年，探索生命、持續學習，在世界各地發光發熱，「全社會都是課本，所有的人都是你的老師。」

郭明政也提到，歡迎同學在畢業後隨時回來政大，參與校友活動，「無論你在國內的任何角落、世界上的任何地方，都要隨時保持聯繫，從學校畢業30年、40年、50年等返校活動，都歡迎大家回母校參加。」

台灣聯大校長陳力俊也以預錄影片，給畢業生四項簡潔扼要的勉勵，包括：多元思考、推己及人、己達達人及為世界永續發展努力。

「一場消失的畢業典禮，成就了一群最特別的畢業生」，畢業生致詞代表新聞系學生黃婕，錄製生動有趣的致詞影片，並以輕鬆的語調道出「生於921、畢業於新冠疫情」的畢業生們複雜的心情。

黃婕指出，畢業生共有的感受是焦慮，但她仍樂觀看待，「焦慮的感覺會讓你更專注於當下，不斷催促自己思考」，更勉勵大家不要放棄自己最喜歡的事情，「我們應該在最年輕的時候，做那些最值得冒險的事情，因為我們不害怕失敗。」

政大表示，直播最後，播放106年度畢業生大一時的文化盃各系剪輯影片，音源則來自當年的冠軍傳播學院大一、大二不分系，讓畢業生再憶起剛入學時的青澀時光。許多校友、畢業生和在校生也一起齊聚線上，在直播留言區留下祝福並互道「畢業快樂！」，為今年這場特別的畢業典禮，畫下溫馨的句點。

(旺報 )