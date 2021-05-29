全國防疫警戒升至第三級，民眾外出不戴口罩將直接開罰，但有嘉義縣民眾卻昨（28日）晚卻目擊，專門接送隔離者的防疫公車司機，竟是防疫的老鼠屎，直指該名司機上下車都沒戴口罩，上前勸阻還不理會，畫面曝光後引起地方撻伐，嘉義縣衛生局得知後相當氣憤，已備齊相關證據準備函送相關單位查辦。

據「ETtoday新聞雲」報導，嘉義縣太保市有民眾向媒體投訴，28日晚間約9點半看到一輛從北部南下的防疫公車，停靠載祥和三路上，準備載運防疫旅館內解除隔離的民眾回到北部，卻發現司機上下車時，臉上沒有戴口罩，因憂心成為防疫破口，便好意上前提醒，沒想到對方竟不鳥，轉頭直接離開。

鄰近的超商店員也說，昨天晚班同事確實有目擊客運停在超商前，看到有人沒戴口罩從車上走下來，一名民眾上前勸阻，司機還是沒把口罩戴上。

嘉義縣衛生局長趙紋華得知此事相當氣憤，表示相關證據皆已函送新北市政府查辦，呼籲地方政府若有派遣單位到其他縣市，一定要遵守規定、外出戴口罩，並勤洗手、做好環境消毒，才能保護大家。

(中時新聞網)