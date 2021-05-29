吳奇隆最近與竇驍等人拍攝露營實境秀《追星星的人》，最新一集中，「十三爺」袁弘和老婆張歆藝也加入露營，袁弘自曝出門前一晚半夜接到劉詩詩電話，原來是她怕那裡溫差大，請後來加入的袁弘多幫吳奇隆帶件衣服，夫妻甜蜜之情溢於言表。

吳奇隆過去拍《步步驚心》和劉詩詩結緣相戀，兩人2015年結婚，2年前生下一子「步步」，最近吳奇隆暫離家庭拍攝實境秀，和當年拍《步步驚心》的「十三弟」袁弘相聚，夜晚眾人在帳棚外聊天，吳奇隆說：「你看這是不是早晚溫差很可怕」，袁弘回：「當時我就跟歆藝說詩詩說讓我給隆哥帶衣服，隆哥那麼不怕冷的人，都需要帶衣服，那肯定是非常冷」。

袁弘爆料劉詩詩半夜打來請他幫吳奇隆帶衣服。（圖／翻攝自秒拍）

聽此，張歆藝加碼爆料：「有人夜裡十一、二點鐘的時候會跟袁弘說幫某個人帶衣服」，虧小倆口甜蜜到爆，吳奇隆則露出害羞微笑，大讚老婆「Sweet」，閃翻其他人。另一個節目片段中，竇驍想起吳奇隆最近錄影時總會碎念做這些年輕人的事情讓他想到當時的朋友，竇驍問：「跟你一起走過這些路的朋友，他們人呢？」讓吳奇隆聽聞後不禁感慨哽咽。

吳奇隆想到不在身邊的朋友落淚。（圖／翻攝自秒拍）

吳奇隆噴淚說自己還是很幸運，有一些還在的朋友，直言就算是真心的朋友也很難一輩子陪你長長久久，袁弘也說：「還是要看緣份的」，吳奇隆樂觀回：「但至少我有好朋友可以想對吧？」，受訪時則說確實會有很多很美好的回憶，但大家平時工作一忙，各自分開，很難有機會聚在同一個城市，但他現在學會珍惜，會刻意製造機會跟對方碰面，「像是追星星一樣，我們不能等著他們出現，我們要去追的」。

(中時新聞網)