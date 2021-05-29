下雨了，台南市區29日中午一場大雨讓市民感受久旱逢甘霖，紛紛上網告知並期待下得更久，台南市水利局表示梅雨鋒面來臨，預估這波雨勢將持續3天，31日影響較大，大範圍豪雨機會仍低，仍可為水庫帶來水量，提醒潛勢地區注意淹水風險，隨時準備啟動防汛。

南台灣逢乾旱且連日氣候炎熱，民眾早已渴望天降甘霖，台南市29日上午天空烏雲滿布令民眾期待，各行政區接近中午開始下雨，不少網友在網路上發文，報知各區雨勢大小，歡呼「終於下雨了」、「第一次覺得下雨的味道好好聞」。

台南市水利局28日召開鋒面前水情分析及應變整備會議，根據中央氣象局預報這波雨勢將連續3天，強降雨時間不會太長，以31日影響最大，雖無大範圍豪雨，無法為水庫一次挹注足夠水量，但梅雨鋒面已來到南部，未來會有一波波的降雨

除了期待為台南解除旱象，還要防範突來的大量雨水造成淹水災情，台南市水利局表示一手抗旱、一手防汛的立場，已著手測試抽水機組功能，降低潛勢地區的淹水風險。

台南市水利局表示，6月6日尚有一波結構較好的鋒面影響南台灣，因時間距離尚久，仍有變數。提醒梅雨季來臨，每波降雨間隔時間縮短，民眾可利用「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。

(中時 )