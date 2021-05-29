For three... YESSIR!



Kawhi with 30 points (12-16 FG), 7 rebounds, and 2 blocks halfway through the fourth. pic.twitter.com/DGokzsfgWO — LA Clippers (@LAClippers) May 29, 2021

快艇說什麼也不想面對被獨行俠3比0聽牌的頻臨淘汰局面！儘管首節一度落後地主獨行俠19分，快艇仍靠「雙星」里歐納德、保羅喬治攜手轟下65分，終場118比108逆轉擊退獨行俠，儘管仍在季後賽首輪處於1勝2敗落後，起碼沒被獨行俠搶先聽牌。

儘管獨行俠開賽就靠東契奇獨拿11分貢獻，打出誇張14比2開局，更曾取得30比11大幅領先，可是里歐納德與保羅喬治在首節結束前，也還以14比0猛攻，帶領快艇不僅追上，甚至取得超前，打完上半場，快艇反以比63比61領先。

來到末節還剩3分33秒，馬可斯莫里斯投進底線三分球，幫助快艇擴大領先到10分之多，接著雷吉傑克生也投進三分球，快艇領先到13分，儘管接下來東契奇連進兩顆三分球，還是無法挽回獨行俠頹勢，只好眼見快艇把客場勝利帶走。

里歐納德攻下快艇最高的36分，外加8籃板、3助攻，保羅喬治也有29分、7籃板及4助攻，雷吉傑克生16分，馬可斯莫里斯15分；獨行俠以東契奇44分、9籃板及9助攻表現最佳，但他明顯左肩不適，罰13中7表現有點離譜，波爾金吉斯也陷低迷，全場投10中3、僅拿9分。

(中時 )