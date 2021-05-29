國民黨台北市議員張斯綱。（圖／本報系資料照）

本土疫情不斷升溫，台灣急需疫苗救命，包括南投縣、金門縣政府與民間企業皆積極爭取自購疫苗，衛福部部長陳時中則強調，自購疫苗須符合程序且複雜又費時。對此，曾任職衛生署、醫藥公司的國民黨台北市議員張斯綱表示，檢送資料對一個專業的醫藥公司並不難，真正關鍵是在食藥署召開專家會議審核的階段，因整個審查的排程、時程、裁量標準都掌握在中央手中，若中央存心刁難，就能從中干預或延期。

根據《中國時報》27日報導，針對近期自購疫苗的問題，衛福部長陳時中當日在記者會上重申，疫苗採購還是要由指揮中心做全盤統籌，若有人覺得很有把握，那就趕快照程序來啊！不過就算現在買了，也要等到明年一月才會來，若是這樣地方自購疫苗的意義就很低。陳的言論引發高度爭議，不少網友認為，陳的言論是在酸有意自購疫苗的地方政府與民間企業。

張斯綱曾在楊志良擔任衛生署長期間擔職衛生署簡任秘書，並曾任前衛生署長、國光生技公司董事長詹啟賢特助，以及桃園敏盛醫院所屬盛弘醫藥公司副總經理兼發言人。張29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，陳時中28日已宣布開放地方政府和民間企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入的四大流程，一是申請單位得委託藥廠，二是備妥8種資料，包括執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈和倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、外國上市證明或替代文件，三是食藥署會召開專家會議審核並須通過，四是申請單位須依指揮中心防疫政策來使用疫苗。

張斯綱直言，如果檢送資料是規定這八項的話，對一個專業的醫藥公司而言並不難，因為只要是專業的醫藥公司，一定有長期合作的冷鏈夥伴，倉儲設備也不是問題；比較需要確認的是，各縣市或各企業需要的數量有多少？但理論而言，只要各縣市及各企業仔細估算需求，與委託的藥商做好聯繫，這還是可以克服的問題，故這八項資料對專業的醫藥公司來說並不難，因為過去其他的疫苗申請，醫藥公司都應該有類似的經驗。

話鋒一轉，張斯綱強調，真正的問題出在食藥署召開專家會議審核的階段，因整個審查的排程、時程、裁量標準都掌握在中央手中，若中央存心刁難，想拖延或擋下這個申請案，最常用力的地方就是在食藥署這個審查階段。張舉例，像是故意收件後晚一點開會審查、找各種理由要求補件與說明，例如台北市提報需求200萬劑，可能就會被質疑這個數字是怎麼來的等；中央若想刻意找麻煩，就會透過一些行政措施去做干預，審查期程也可調控或延長。

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(中時新聞網)