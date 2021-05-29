親綠網路寫手林瑋豐在PTT被網友抓包反串大陸認知戰，引發爭議，網路流傳民進黨立委林楚茵是林瑋豐「關係很好的姊姊」。對此，林楚茵今澄清，擔任立委前跟林瑋豐一樣是政治線記者，彼此確實認識，但她擔任立委後幾乎沒有聯絡過，林妻楊敏更未曾擔任過她的助理，若往後有媒體、其他政黨人士以及網友依舊刻意扭曲與錯誤引用，將訴諸法律途徑。

林楚茵表示，大家討論這件事情前，必須知道她擔任立委前是媒體記者，跟林瑋豐一樣跑政治線的記者，林的新聞資歷比她晚很多年，但跑政治線，彼此認識她不會否認也沒切割的必要。不過，在媒體圈喊前輩「哥哥姐姐」，後輩自稱「弟弟妹妹」，是種禮貌也無關交情，且擔任立委後，兩人幾乎沒有聯絡過。

林楚茵說，如果這樣的交情，搭配一篇2018年的貼文互動，在國民黨眼中是「關係很好的姐姐」，那麼，她在十多年前擔任記者時，就認識還是民進黨籍國大代表鄭麗文，現在當了同事，彼此在立法院碰面，她也會喊鄭麗文「姐姐」，這交情應該遠超過跟林瑋豐的情誼吧，是否國民黨在製作事件關係圖也要把這位「麗文姐姐」擺上呢？

此外，外傳林瑋豐的妻子楊敏曾於林楚茵國會辦公室任職，林楚茵澄清，楊敏從未擔任過她的立委助理，有人在PTT公然造謠，這則留言就是「假消息」。是不是助理這種事情，完全可以查證，卻刻意錯誤引用，企圖強化她與事件關聯性，不只惡劣更是「資訊戰」的一種手段。

林楚茵強調，面對外界質疑已做出澄清跟說明，往後若有媒體、其他政黨人士以及網友依舊刻意扭曲與錯誤引用，她將訴諸法律途徑。

(中時 )