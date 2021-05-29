疫情延燒，立委莊競程今天批評，中市快篩的偽陰性與偽陽性過高，恐對防疫帶來負面影響，批評目前疫情控制重點應在疫調，而非普篩，並要求台中市府針對醫療量能及專責床位數量等進行兵推。台中市衛生局回應指出，中市防治策略以深入疫調擴大匡列為基本原則，採精準篩檢方案，以「寧嚴勿鬆」構成單點疫調、多線匡列及精準面向篩檢。

莊競程指出，根據中央流行疫情指揮中心公布資料及健保署資料比對，自5月21日起至26日期間，台中市快篩件數有4353件，較新北市的2469件及台北市的1971件為高；但快篩陽性件數，台中市有61件、新北市有83件、台北市為90件。台中市快篩陽性的確診率只有6％，遠低於新北市的73％，以及台北市的75％。

莊競程說，台中市快篩偽陽性高達94％，快篩準確率不但特別低，還是全台最低，一旦疫情加重，如此高偽陽性恐會耗費比起雙北更大的PCR檢驗量能，浪費資源的結果，反而讓疫情風險升高。

莊競程強調，現階段台中市的疫情控制重點應該擺在疫調的確實，而不是普篩。疫調確不確實會影響到匡列人數、匡列速度，進而影響疫情是否能受到控制。而快篩易受試劑準確性以及盛行率與否的影響，希望台中市府盡快調整策略，以正確防疫。

衛生局表示，台中市防治策略以深入疫調擴大匡列為基本原則，如有感染鏈及擴散風險，將進一步衡酌快篩試劑、核酸檢驗及醫事、防疫人力的量能，採用最適宜的精準篩檢方案，「寧嚴勿鬆」構成單點疫調、多線框列及精準面向篩檢的防治策略。

至於公布個案足跡原則，台中市衛生局指出，依中央規定須回溯發病日或確診日前3天，但中市調查時會回溯至一星期以上，針對個案有無戴口罩或戴口罩但停留時間超過15分鐘以上場所及個案至非特定場所接觸非特定人群等，一定公布相關足跡，這是全台一致的原則，讓民眾知道個案到過的公共場域，提高警覺。

台中市衛生局指出，截至5月29日，台中市含應變醫院收治新冠肺炎病患床數資源總計679床，目前使用159床，佔床率為27.27％，配合中央徵用原則並依緊急醫療EOC及感染症醫療網運作機制整備醫療量能。

(中時 )