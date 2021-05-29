越南發現新病毒株 印度與英國變異株混種 15:182021/05/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南新聞網站越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部長阮清龍今天說，當地偵測到一種新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒，是印度與英國變異株的混合種，可在空氣中迅速傳播。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100529 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 宅宅救台灣 窩在家能減少新冠確診率卻也衍生兩大危機 - 國際 對疫情不堪一擊 日媒：台日韓急著推國產疫苗 - 國際 外媒分析台疫苗危機何時落幕 人人施打疫情也難快速緩解 - 國際 越南發現新病毒株 印度與英國變異株混種 - 國際 - 中央社 「來慰勞我一下嘛」 日20多歲女警派出所激戰被抓包 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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