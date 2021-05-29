越南新聞網站越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部長阮清龍今天說，當地偵測到一種新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒，是印度與英國變異株的混合種，可在空氣中迅速傳播。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100529

(中央社)