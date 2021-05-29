為整備防疫量能，新竹市首座「加強型防疫旅館」29日啟用，將專門收治「社區篩檢站」快篩陽性並等候PCR篩檢結果的民眾，降低病毒流入社區的風險，市長林智堅強調，其與一般防疫旅館不同，是以「集中檢疫所」規格設置，並有台大分院醫療團隊與警力進駐。

林智堅在加強型防疫旅館啟用前，也特別與新竹台大分院副院長詹鼎正、台大分院感染科主任郭漢岳共同到旅館內了解動線、消毒等整備工作。

林智堅說，加強型防疫旅館與社區篩檢站是一條龍服務，國軍新竹地區醫院社區篩檢站已啟用，竹科社區篩檢站也即將在下月啟用，民眾快篩陽性後，將直接送至防疫所或加強型防疫旅館等候PCR篩檢結果，讓快篩陽性者有個安全且舒適的隔離場所，避免感染源進入社區，也分擔檢疫所、醫院壓力。

林智堅也特別向旅館業者致謝，感謝其自願被徵用為加強型防疫旅館，共同加入防疫工作，成為重要民眾重要的堡壘，市府也已安排旅館所有從業人員施打疫苗，為業者築起防護網。

市府指出，目前加強型防疫旅館規畫住房未滿1天不收費，超過1天，每天1500元，除了加強型防疫旅館，新竹市目前有11家防疫旅館。

(中時 )