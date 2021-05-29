疫情全國警戒延長至6月14日。立法委員林為洲表示，近來接獲托嬰中心陳情，指衛福部發函全國托嬰中心及居家托育服務停止收托，卻沒宣布停班，停止收托期間業者被要求全額退費，仍需支付員工薪水及相關營運費用。也有家長擔憂，停止托嬰的期間，每月新台幣6000元的「托育津貼」是否仍可繼續請領補助。因此提出4點建議，希望政府協助業者和家長度過難關。

林為洲表示，有私立托嬰中心業者向他陳情，由於指揮中心宣布延長三級警戒，教育部也宣布全國各級學校與公私立幼兒園以「停課不停班」的方式採行線上教學，而托嬰中心、居家托育人員(保母)隸屬衛福部，0-2歲幼兒停止受托，卻無法適用線上教學，家長要求全額退費，導致私立托嬰中心沒有收入來源，仍需發放教保人員的薪資，面對退費、租金、營運等種種壓力下，業者苦喊撐不下去。

林為洲提到，但目前行政院公告的紓困4.0方案，並未看到將托嬰中心納為需要補助的產業，因此希望能列入紓困。林為洲特別指出，因應疫情，許多家長需要請「防疫照顧假」，在家照顧孩子，但目前「防疫照顧假」為無薪假並未支薪，這點也希望政府能給予補助。而原定送托居家托育人員或托嬰中心的家長，可請領每月新台幣6000元的「托育津貼」，雖非鉅額，但不無小補，若因托嬰中心及居家托育因應防疫停止收托，幼童沒有實際送托，所以無法請領補助的話，恐會增加家庭生計的負擔。

依據衛福部社家署《全國托嬰中心及家園分布圖》統計資料顯示，截至今年3月31日，全國總計有1295間托育機構，其中私立托嬰中心多達1017間，占比超過7成。

林為洲呼籲，政府正視這個問題，並從家長、教保托育人員及托嬰中心的角度來思考三者所面臨的困境，他已函文給衛福部、勞動部等相關部會，研議因應措施，不該把問題丟給托嬰業者和家長，使其求助無門。

林為洲甚至提出4點建議，盼政府實行：

1、政府應確保托嬰中心教保托育人員的工作權益和薪資保障。

2、托嬰中心業者在這波「停托不停班」的措施中，也深受影響，紓困方案也應將托嬰中心納入，提供補助。

3、全國公私立托嬰中心停課退費或彈性托育需要有完整的指引，讓家長有所依循。

4、停托期間的「托育津貼補助」也應持續發放，減輕居家照顧者的負擔。

(旺報 )