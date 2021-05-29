國際金融論壇（IFF）大會主席、中國人民銀行前行長周小川29日表示，希望國際貨幣基金組織(IMF)能進一步研究賦予特別提款權（SDR）更多的國際儲備貨幣的功能，使成員國更靈活地使用和介入SDR，以應對流動性和公共支出的需要。

綜合陸港媒體報導，周小川29日上午在國際金融論壇2021春季會議指出，中國2021年開始實施十四五規劃，正加快建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局。

他強調，中國將繼續當好世界工廠和世界市場，擴大內需並續擴大開放，著力推動規則、規制、管理、標準等制度的開放，持續營造市場化、法治化、國際化的經商環境，更積極參與雙邊、多邊區域合作，推進共建一帶一路，與國際社會一起推動形成更包容的全球治理、更加有效的多邊機制。

周小川並指出，中國是G20國家中落實緩債金額最大的國家，希望IMF能進一步研究賦予特別提款權（SDR）更多的國際儲備貨幣的功能，使成員國更靈活地使用和介入SDR，以應對流動性和公共支出的需要。他表示，加強全球和區域性金融安全網可為開發中國家，特別是應對疫情表現脆弱的國家提供更多的穩定宏觀經濟的資金支持的選擇。

另外，貿易是全球經濟增長的主要動力，要維護全球產業鏈、供應鏈安全暢通運轉，應該堅定維護多邊貿易體制，支持世貿組織改革，提升新興市場國家和發展中國家的發言權和影響力。

周小川提到，如「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）等有助於促進全球貿易投資自由化、便利化，推動全球貿易復甦、貿易規則的重塑，中方希望看到RCEP簽約國加快國內審核的程序，中日韓三國自貿協定談判向前推進，並加強RCEP與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）協定的協同，推動建成市場開放水平更高、覆蓋面更廣的亞太自由貿易協定。

(工商 )