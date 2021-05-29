新北市板橋區一名47歲的張姓婦人，29日凌晨與丈夫發生口角衝突負氣離家，張婦欲開車到桃園市大園區找親戚訴苦，途中因身心疲勞停在路邊休息，巡邏員警見狀上前關心，經一番苦勸後張婦心情稍微平復，警方隨後也通知其家屬前來帶回。

大園分局竹圍派出所警員林煒峻、李美雯、黃浩宸，29日凌晨巡邏行經中央路時，見整條道路上只有一輛車停在路邊，員警上前查詢車籍資料，發現該車竟是剛通報的緊急協尋車輛，車內還有一名婦人躺在駕駛座上，員警多次敲打車窗呼喊，婦人才終於配合開門下車。

婦人向員警表示，她與丈夫爭吵心情不佳，打算到大園來投靠親戚，但因剛服用抗憂鬱藥物覺得昏昏欲睡，才會停在路邊休息。員警見婦人精神恍惚，隨即通報救護人員前來檢查，所幸婦人並無大礙。

警方後續也通知婦人家屬到場，一同安撫婦人情緒，經警方及家屬一番苦勸，婦人心情總算稍微平復，答應返家休息，家屬們對於警方的積極熱心，表示相當感謝。

(中時 )