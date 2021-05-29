世界棒壘球總會（WBSC）在官網上正式公告東京奧運棒球最終資格賽的舉辦地點與日期，會長法卡利（Riccardo Fraccari）感謝墨西哥緊急接手，也允諾賽事會安全、圓滿地結束。

5搶1資格賽原訂6月16日起在台灣開打，卻因台灣本土疫情升溫，最後決定改至墨西哥舉行。

日前中華棒球協會收到WBSC回報比賽城市、日期，今天WBSC正式發布新聞稿，宣布賽事將在墨西哥普埃布拉市（Puebla）舉辦，從當地時間6月22日打到26日，官方的練球時間是在6月20至21日。

會長法卡利表示，5搶1資格賽將會在墨西哥安全且圓滿地結束，也感謝身兼WBSC全球大使的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）表達感謝，「棒球的『前進2020年東京奧運之路』現在已經底定。」

除了感謝墨國緊急承接賽事外，法卡利再次感謝台灣及棒協，先前曾盡最大努力規劃賽事。

(中時 )