台北市警察局犯防科1名林姓巡官，28日出現發燒身體不適，經快篩後呈現陽性，林目前已隔離等待核酸檢測結果，市警局針對他上班的11樓，已進行全面消毒，該科同仁全部前往快篩，但均為陰性，目前居家進行自主健康管理。

鑑於疫情持續擴大，北市警局表示已調整勤務，實施分組分時分流上班，維持基本正常運作，確保勤務運作及保護同仁健康安全。

(中時 )