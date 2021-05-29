北市警局犯防科1巡官 快篩採陽急隔離 13:012021/05/29 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市警局犯防科又有1人快篩陽性。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警察局犯防科1名林姓巡官，28日出現發燒身體不適，經快篩後呈現陽性，林目前已隔離等待核酸檢測結果，市警局針對他上班的11樓，已進行全面消毒，該科同仁全部前往快篩，但均為陰性，目前居家進行自主健康管理。 鑑於疫情持續擴大，北市警局表示已調整勤務，實施分組分時分流上班，維持基本正常運作，確保勤務運作及保護同仁健康安全。 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 (中時 ) #快篩 #北市警局 #犯防 #隔離 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 李旻快評》柯文哲戳破陳時中神話 09:582021/05/18 快評 生活熱門新聞 南投首例屋內群聚開罰！5人吃1餐「付85萬」 裁罰內容曝光 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 梅雨鋒來了 連5天雷雨攻台 第二波接力再下3天 - 生活 不甩防疫！北市奎山私校照辦實體畢典 教育局怒罰、最重恐停招 - 生活 疫情炸裂 出門買菜怕病毒帶回家 醫教4關鍵保證安全 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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