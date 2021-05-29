台灣新冠疫情日益嚴峻，北部醫療能量負荷龐大，新光金(2888)子公司新光人壽、新光銀行、元富證券及關係企業新光保全、大台北瓦斯、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司宣布，預計聯合捐款台北市政府1000萬、新北市政府1000萬、新竹市政府200萬，以及台大醫院500萬、亞東醫院600萬、新光醫院500萬、輔仁大學附設醫院500萬、新光吳火獅先生救難急救基金會500萬與桃園敏盛醫院200萬，共計5,000萬元，全數用於防疫所需，力挺醫護，共同抵抗新冠肺炎疫情。

新光金表示，台灣近期新冠肺炎疫情急速升溫，全國疫情已升級第三級警戒，台北市及新北市第一線防疫醫護能量需求大增，台大醫院院長日前更在臉書發文表示：「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。」因此，新光金控將捐贈雙北市府、新竹市政府外，也預計捐贈台大醫院、亞東醫院、輔仁大學附設醫院、桃園敏盛醫院，以助陣第一線醫療體系抗疫解燃眉之急。

此外，新光醫院作為抗疫醫院之一，自去年新冠肺炎疫情發生以來，一直保持警覺性，且是第一個在戶外設篩檢站的醫院，只要出現疑似個案，都不能放行進入醫院，有上呼吸道的患者都會分流，不會跟一般患者混在一起。新光醫院位於雙北的交界之處，醫療量能支援雙北相當沈重，故也另捐贈500萬元予同為關係企業的新光醫院，以協助增加醫護量能，協助抗疫。

台灣新冠肺炎疫情爆發後，不只醫護人員工作負荷沈重，全台大樓保全人員、物業管理、清潔人員站在防疫的第一線，不眠不休提供各種公共場域及辦公場域的安全與衛生清潔，為大家的健康安全把關，工作量也大幅爆增。為此，新光關係企業新光保全及新壽公寓大廈管理維護股份有限公司也特別站出來，希望除了以行動維護國人健康安全外，也以捐款力挺醫護，期望一同共渡難關。

(中時新聞網)