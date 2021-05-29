新冠肺炎疫情延燒，台灣本土確診案例突破6千例，全台醫護人員更是疲於奔命，為所有台灣民眾守住第一道防線，藝人謝忻也在臉書曬出身為醫護人員的友人照片，不捨表示：「看著她臉頰上的印記，我眼眶濕了。」

謝忻曬出身為醫護人員的友人照片，只見對方曬出自拍照，臉上有穿上防護衣後出現的明顯印記，接著表示：「去急診支援篩檢，烈日下穿了兩層防護衣，完全密不透風，才兩小時，全身濕透外加臉上壓傷，鼻子也好痛」，讓謝忻看了相當不捨：「身為護理師的她最近PO出這張照片的時候，看著她臉頰上的印記，我眼眶濕了。」

謝忻表示雖沒有醫護背景，但體驗過身為第一線的焦慮及疲累，她透露曾跟著仁醫團到約旦敘利亞難民區，在當地設立的簡易醫院義診，當時僅是擔任翻譯兼櫃檯掛號員，光每天看見眾多病患，外加寫不完的看診表，就覺得壓力相當大，更何況是看診的醫生，此外當時阿拉伯無比炙熱，醫生們仍身穿整套手術服或防護衣，詢問為何不把不透氣的衣物脫掉，當下得到專業回覆「因為你不知道病患們身上是否有傳染病，因為他們每一個人都沒有病歷。」

她更透露醫護人員只有吃飯時才會把手術服脫掉，脫掉時全身都是濕的，也感受到第一線防疫人員就是這麼辛苦，得冒著極大風險在防疫戰場上無私拼搏著，更隔空喊話：「你們辛苦了，我們一起加油。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)