新冠肺炎疫情延燒，全台3級警戒防疫，各級學校停課不停學，學生只能在家視訊上課，北市議員李明賢29日指出，有不少家長向市府投訴住家附近工地施工或住家裝潢噪音令人抓狂，投訴噪音案件平均每天都超過10件。北市環保局對此回應會加強稽查，並要求音量管控。

學生在家透過視訊上課，不少家長抱怨住家旁有工地施工或隔壁有住戶裝潢，挖地、鑽牆壁一整天下來都發出「哄哄哄、控控控」的噪音，學生根本沒辦法靜下心來上課，聲音轟炸甚至讓人幾乎要抓狂。

根據環保局統計，自5月15日北市宣布進入3級警戒至今，室內裝潢噪音投訴有169件，平均1天14件；工地施工投訴234件，平均1天快20件，2數據較平常日都飆升不少。

李明賢指出，最近環保局除了忙著消毒，也要出動「抓噪音」，不過，環保局很苦惱疫情期間，民眾根本不讓他們進入室內稽查，室外稽查也有限制。

他舉例，環保局27日下午在內湖某大樓稽查，室外量測作業音量為58.6分貝，未逾管制標準67分貝，稽查人員在現場致電陳情民眾說明案件，但民眾感受顯然大不同，質疑「噪音沒有超標，還是影響學生視訊上課，該怎麼辦呢？」

對此，環保局承諾除加強稽查，包括現場人員勸導施作時應加強音量控管，並請管委會協助督導控管施工時間及音量。

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(中時 )