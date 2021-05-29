本土疫情爆發，機師檢疫措施放寬為「3＋11」被視為破口來源，面對在野黨昨緊追誰拍板定案，指揮中心指揮官陳時中昨透露該決策會議是副指揮官陳宗彥主持，不過，今被爆出決定放寬的會議是陳時中在4月13日召開，當天陳宗彥未出席。國民黨團總召費鴻泰說，黨團將發函給衛福部，要求在下周一召開院會前，需說明究竟是誰決策，及公布會議紀錄。

費鴻泰表示，外界質疑此次防疫破口來源分別為諾富特群聚案，以及機師檢疫期限放寬「3＋11」，指揮官的誠信非常重要，若確實如同媒體報導，由陳時中主持會議並拍板定案，那麼陳就應該承擔責任。

費鴻泰質疑，台灣從原來防疫模範生，變成國際嘲笑對象，難道造成防疫破口讓台灣在國際丟臉的人，不該向國人說清楚講明白嗎？

國民黨團首席副書記長陳玉珍強調，防疫過程最重要的就是資訊透明，人民才能對政府有信心，跟著防疫政策往前走，人民想知道誰決策放寬機師檢疫，並不想看到官員互踢皮球。

國民黨立委萬美玲指出，至今事實真相仍是羅生門，若媒體報導屬實，陳時中就是公然在國會殿堂說謊、撇清責任，甩鍋給一年多來防疫作戰夥伴，相信陳宗彥心理也是五味雜陳；而從陳時中急於甩鍋，就可凸顯此事就是破口的重點，且陳時中昨答覆立委時，神情泰若自然、面不改色，讓人不寒而慄。

(中時 )