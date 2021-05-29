台中市水利局於龍井區龍西里護岸路預佈大型抽水機組。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局因應梅雨鋒面帶來短時強降雨，已備妥沙包2萬包。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

梅雨鋒面加上西南氣流來襲，預計明後天影響台中，將帶來短時強降雨及大雷雨。台中市水利局明日下午將開設三級應變中心，預佈移動式抽水機10台，備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

由於全球暖化與氣候變遷，常造成極端氣候及瞬間強降雨，且台中市各河川出水口及鄰出海口地區地勢相對低漥，如遇海水滿潮，洪水不易排出。為避免積淹水致災，預定30日中午12時前於清水、梧棲、龍井、烏日及大里區等6個易淹水點預佈10部大型抽水機組。

此外，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，並備妥沙包2萬包、防汛鼎塊681塊，完成抽水機操作教育訓練，251部(大、中、小型)移動式抽水機因應狀況可以隨時待命支援。

水利局長范世億表示，抽水機組除每月進行保養及試運轉，大型抽水機皆裝設GPS智慧防災系統，出勤時可依智慧防災系統功能，即時傳回預佈情況及運轉抽水等大數據，即時掌握各預佈點抽排水狀態，讓淹水損失降至最低。

水利局也提醒，這波典型的梅雨鋒面會影響台中市至下周一，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，並下載「台中水情」APP可查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可撥打「1999專線」通報，以利快速搶修。

(中時 )