疫情期間，保險理賠再祭彈性作法。壽險業已達成共識，因為新冠肺炎造成醫療能量吃緊，許多罹癌患者後續化療等措施，無法再住院治療，只能改門診醫療，壽險業擴大解釋，保戶只要拿到診斷證明、並請醫院載明「因量能滿載無法收治住院，改門診治療」等字句，壽險公司將照常給付住院保險金。

這是繼新冠肺炎確診者，若因醫療量能滿載無法入住醫院，改住檢疫所、防疫旅館、方艙醫院等行治療，壽險業比照醫院，給付住院保險金後，再次擴大解釋理賠範圍。

壽險業者強調，新冠肺炎疫情緊張，醫院的病床等都先留給新冠肺炎患者，許多醫療行為跟過往不同，患者恐無法住院治療，改以門診方式進行，與醫療險保單條款約定的方式不同，若在正常時期即無法申請保險理賠，考量這是疫情造成的特殊狀況，壽險業者已有共識，會盡量給予彈性作法，維護保戶的權益。

如罹癌保戶會面臨後續化療、或其他新式療法問題，以往會按期到醫院住院進行療程，但現在恐因醫院量能滿載或防疫考量等，讓這些罹癌保戶改用門診治療，壽險業也將採通融作法，只要拿到醫院診斷書及載明因疫情因素無法住院改門診等字眼，就給付住院保險金。

國泰人壽表示，若保戶是規律性住院治療者，就依前次住院日數給付住院保險金；若不是規律性住院者，在附上相關病歷資料後，由國壽諮詢醫務意見，以合理住院天數給付保險金。

南山人壽29日表示，保戶罹患癌症經醫生診斷必須住院，但因醫院量能不足改以住院門診時，將視為住院，給付住院醫療保險金，以完善理賠服務。

(工商 )