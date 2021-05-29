2021第23屆台北電影節原訂於6月24日至7月10日舉辦，豈料疫情嚴峻，主辦方29日宣布延後至9月23日至10月7日舉辦。考量台灣疫情發展，在以觀眾和影人健康安全為優先前提，以及所需場地可行之檔期後，影展放映將延後至9月23日至10月7日，於信義威秀影城、京站威秀影城與光點華山電影館舉行。

台北電影節歷來的雙競賽頒獎典禮也有所調動，國際新導演競賽於9月28日以新聞稿公布得獎名單，台北電影獎頒獎典禮地點則因原本的中山堂已無檔期，將另尋場地後再公告舉辦日期。至於影展相關活動將密切注意疫情發展，配合政府防疫措施與指引，進行滾動式修正。

台北電影節總監李亞梅預估，疫情難以在短時間內消失，因此推估3個月高峰後的9月是較為適當的可能舉辦期間，且工作人員不敢馬虎，已經針對屆時疫情警戒狀況1至4級安排不同的應變配套措施，分為全實體、實體及線上和全線上3種模式，至於延檔後，光是多出來2個月的人事費用就逾200萬，「主要是短聘工作人員的薪資，這部份會用改變或刪減活動來因應，來達到收支相抵」。

(中時 )