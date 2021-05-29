蔡政府過去營造的「防疫神話」，在短短十多日的疫情爆發中破滅，連日來節節攀升的死亡人數，更讓蔡政府支持度慘跌。港媒評論指出，這波疫情主要敗在三件事上：第一，不普篩；第二，拒用大陸疫苗也不透過大陸買疫苗；第三，不建方艙醫院。然在疫情爆發下，蔡政府也逐漸鬆動，可見官方內部已自知疫情瀕臨失控，甚至還逼得地方政府、民間企業甚至宗教團體自己找疫苗，形成極大諷刺。

根據香港媒體《中評社》29日評論表示，不久前綠營支持者還在網路上宣傳，「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」，如今台灣疫情非但沒有趨緩還愈演愈烈，截至28日更已有78人死亡，超過SARS時期紀錄。從22日開始，確診數含「校正回歸」單日都有500至700例之間，且這還是在篩檢量極低之下的數字，以台北市為例，260萬人口，一天篩不到1000件，陽性率落在5%到11%；400萬人的新北市一天篩2000多件，陽性率2%多到5%，雙北市以外地區篩得更少，因官方過去屢強調「沒有接觸史，沒有症狀，不要去篩」，有多少感染者沒有被找出來還不知道。

評論指出，面對慘烈疫情，蔡政府近期已逐漸鬆動，最明顯的例子就是，指揮中心28日已同意企業快篩，而竹科將成為第一個示範地點。影響蔡政府態度的關鍵，就在於包括「護國神山」台積電等許多大廠都陸續出現確診者，企業人人自危；這些大企業在台灣有很大的話語權，官方不得不讓步，這也代表著蔡政府的抗疫失敗，導致企業只能尋求自力救濟。

最明顯的例子還包括，蔡英文26日才在臉書發文，高調宣示疫苗採購必須由政府向原廠洽購，結果28日指揮中心便公布地方政府與民間企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入的流程，佛光山所屬的國際佛光會，更已正式行文給衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑。會造成這樣的結果，同樣因為蔡政府的無能，無法即時拿到疫苗，把出家人都給逼急了，不得不靠自己的本事去找疫苗，想辦法救台灣。

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(中時新聞網)