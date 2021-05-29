大陸最大的二手消費電子產品交易和服務平台萬物新生集團（愛回收網）正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，擬於紐交所上市，可望成為「中概股ESG第一股」。

綜合陸媒29日報導，萬物新生集團是一家「互聯網+環保」的企業，作為大陸最大的二手3C回收及環保處置平台，下轄愛回收、拍機堂、拍拍、海外業務AHS DEVICE、城市綠色產業鏈業務等。

招股書顯示，截至2021年3月底，萬物新生在大陸172個城市開拓了755家門店和超過1,500個自助服務站。此外，其海外業務品牌AHS Device已覆蓋香港、美國、日本、印度等世界主流二手數位貿易市場，是大陸目前唯一佈局海外市場的二手消費電子產品交易和服務平台。

報導稱，萬物新生旗下的愛回收網2020年成交GMV為人民幣（下同）196億元，商品交易量為2,360萬台，營收48.58億元，Non-GAAP調整後經營虧損1.04億元。2021今年第一季，愛回收成交GMV為62億元，年增106.7％；營收15.14億元，年增118.8％；Non-GAAP調整後經營虧損3,357萬元，年比大幅減虧。

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