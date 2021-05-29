高雄市旗山區27日出現首例本土確診案例（案6364），高市衛生局公布的足跡僅一處，該位20多歲確診男性被懷疑疫調不誠實，遂自行在臉書上公布17日至24日的足跡，哽咽喊話「病毒到我這就好」。據此，高市衛生局表示，足跡發佈有原則，盼尊重疫調。

高雄市旗山區7日新增的本土確診案例為一名20多歲男性，曾有北部旅遊史，自22日出現呼吸道與腹瀉症狀，於24日自行前往醫院篩檢，26日確診。高雄市衛生局27日公布其公共場所活動史，為17日至26日中午12時至21時，曾待在皇聖水果行。

高雄市衛生局27日公布案6364公共場所活動史。（圖／高雄市衛生局提供）

消息曝光後，疑似有民眾懷疑該案並未誠實告知足跡，該案承受心理壓力，也愧疚成為旗山區第一位染疫的居民，便於27日在個人臉書上一舉公布自己17日至24日的詳細足跡，包含小吃店與咖啡店共12個地點。

該案也在個人臉書寫下，他得知北部友人確診，就馬上前往醫院做快篩，而衛生局在調查足跡時，判斷他都外帶，在店家時間也不達10分鐘，因此不公布詳細足跡；該案還說，「我是25號晚上到旗山醫院快篩，並沒有什麼明顯的症狀，謝謝大家的關心」，也在檢疫所哽咽錄下影片說，「深感抱歉，希望病毒到我這就好」。

高雄市旗山區新冠確診者，自行公布詳細足跡。（圖片經馬賽克處理，翻攝當事人臉書）

高雄旗山確診者，在個人臉書寫下心聲。（翻攝當事人臉書）

而該案的臉書貼文發布後，被不少在地人轉發至當地臉書社團，引起討論，被該案所點名的店家也跳出來澄清，該案確實有前往本店，但因停留不到10分鐘，接獲衛生局電話後也已進行內外環境清消，盼請民眾不用過度驚慌。

高雄市衛生局指出，確診個案足跡發佈有三項原則，分別會考量，個案於活動地點停留時間長短、個案與接觸對象是否佩戴口罩以及該地點有無符合密切接觸者定義之對象，還盼望民眾尊重疫調。

高雄市衛生局強調，足跡公布有三項原則須考量。（圖／高雄市衛生局提供）

(中時新聞網)