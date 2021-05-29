新冠肺炎疫情延燒，花蓮累積21例確診個案，為載送居家隔離者或居家檢疫者就醫需求，花蓮縣政府將招募防疫計程車，合約期間，每車每日薪資3500元，不得從事其他營業載客，提供專人專車接送任務。

為預防居家隔離者或居家檢疫者就醫接送需求增加，縣府今起在官網公告「110年花蓮縣防疫計程車駕駛招募須知」，預計招募8位(備取12位)，錄取駕駛接受專業防疫訓練及完成車內隔離設備後，依照衛生局統一調派於縣內北區4輛、中南區各2輛。

縣府建設處長鄧子榆指出，防疫計程車主要協助居家隔離及居家檢疫者回醫院複篩、慢性病回診等外出需求，雖不是確診者，但仍有一定風險，為降低傳染風險，避免他們搭乘大眾運輸，決定啟動防疫計程車的專人專車接送措施。

鄧子榆表示，防疫計程車執行任務研擬訂6個月，任務期間內駕駛將暫停一般計程車載客營業。為保障防疫計程車司機及乘客安全，車內加裝防護隔離裝置，並於每次執行載送任務時，身著隔離衣、佩戴醫療級口罩及手套，載送時間全程開車窗保持通風，每完成一趟載運即進行全車消毒。

縣府指出，防疫計程車司機薪資每天每車3500元，且確保司機健康有保障，將為司機加保防疫險，車資另由使用者付費。合約期滿後，防疫計程車司機須進行14天居家隔離，縣府也將補償隔離期間的營業損失每天2100元。

(中時 )