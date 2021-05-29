台灣本土狂爆，台大、聯醫直呼撐不住，但中央流行疫情指揮中心昨公布雙北專責病房空床數為682床、1183床，醫療量能仍充足。對此，衛福部豐原醫院急診科主任林技政表示，急診的運作絕不能只看空床數，病人出院到空床可用，期間清消等過程至少要4小時，但這段期間恐會出現8個病患，在這樣的情況下，急診不塞才有鬼。

衛福部豐原醫院急診科主任林技政今在臉書發文表示，有1000張的床位，其中100張是空床，對急診來說就會開始壅塞了，如果剩下50張空床，那大概就不會動了。「急診的運作，甚至於醫院的運作，絕對不能只看空床數有多少而已」。

林技政指出，當一位確診病患準備出院後，辦理出院手續到離開醫院，從1小時到大半天的時間都有，清潔消毒病患住過的區域至少要1至2小時，所以從病人轉床、清消到實際可用平均要4至6小時，而這段時間就是所謂的「假性空床」，看得到但吃不到。

林技政說，在疫情熱區的急診室，4個小時內來4個確診者，加上高度懷疑確診的4人是很容易的。「一張空床，四小時顯示空床，但產生八個需要的人，急診不塞才有鬼。」這樣就能說明為什麼雙北仍有空床，但急診卻大爆炸。「很不幸的，我們很多管理層，都認為醫院可以做到百分百滿床。」

(中時新聞網)